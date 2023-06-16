Воробьев и Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития ИИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбера Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем со Сбером, внедряем все самое передовое, в том числе технологии искусственного интеллекта. У нас уже работает 9 проектов, к которым подключен ИИ. Еще 4 находятся на стадии реализации и полностью будут запущены в текущем году. Будем стараться внедрять искусственный интеллект во все сферы жизни», — отметил Андрей Воробьев.

Соглашение предусматривает сотрудничество в части внедрения искусственного интеллекта для повышения эффективности и производительности, для разработки и внедрения умных технологичных решений, а также создания передовых сервисов.

Воробьев отметил, что также планируется запуск совместных пилотов с применением ИИ в сферах медицины, городского хозяйства, транспорта. Правительство региона и Сбер будут также обмениваться опытом в части проектирования, создания и внедрения проектов в области искусственного интеллекта.

«Московская область — один из самых технологически развитых регионов России, с которым мы плодотворно сотрудничаем уже много лет, и в том числе в ИТ. Наше новое соглашение призвано максимально интегрировать ИИ в повседневную жизнь. Вместе мы будем работать над совершенствованием не только технологий как таковых, но и над их ускоренным внедрением в промышленную эксплуатацию», — рассказал Греф.

Кроме того, Воробьев представил Грефу Центр искусственного интеллекта (Центр ИИ-трансформации), который открыли в Красногорске. Он представляет собой проектный офис для практического применения технологий ИИ в таких направлениях как здравоохранение, транспорт, строительство, экология, ЖКХ и другие. Задача Центра – полномасштабное внедрение ИИ-решений и переход на современную модель госуправления, где будут активно использоваться большие данные, системы с технологией ИИ и проектный подход.