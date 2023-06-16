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«Роснефть» поможет в развитии Югры

«Роснефть» и Югра будут сотрудничать для развития региона

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали Соглашение о сотрудничестве между Компанией и автономным округом, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в реализации промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию автономного округа. Документ направлен на создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для ведения хозяйственной деятельности на территории региона.

В рамках соглашения «Роснефть» будет оказывать поддержку развитию промышленного и научного потенциала Югры, привлекая на тендерной основе местные предприятия, а также поддерживать мероприятия и проекты в социальной сфере.

Компания и правительство Югры намерены объединить усилия в реализации инвестиционных проектов, повышении эффективности геологоразведочных работ на территории округа, создании благоприятных условий для изучения участков недр, внедрении современных технологий в сфере геологоразведки, добычи, транспортировки и переработки нефти, газа и обеспечения потребителей качественными нефтепродуктами.

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