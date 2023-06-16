Доля валютных вкладов физлиц в Сбербанке составляет около 8%

Доля валютных вкладов в Сбербанке с начала прошлого года сократилась более чем вдвое — до примерно 8% на текущий момент, заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев.

«Доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в Сбербанке составляет на текущий момент около 8%. Валютный портфель средств физлиц стабильно сокращается уже второй год, с начала 2022 года он сократился более чем вдвое за счет выхода клиентов из доллара США и евро», — рассказал царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что более всего снизилась доля американского доллара – на 12 процентных пунктов. Его долю в текущем валютном портфеле Царев не уточнил, а доля юаня, по его словам, увеличилась до 10%.

«Мы прогнозируем, что она [доля юаня] продолжит расти постепенно, без каких-либо резких изменений», — добавил первый замглавы Сбербанка.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года количество вкладов в Сбере в юанях увеличилось на 60%.