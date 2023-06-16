На Херсонщине рассказали о выплатах пострадавшим после подтопления

В силовых структурах Херсонской области заявили, что более 820 жителей региона, которые пострадали после подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС, получили компенсацию на 8,2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Всего единовременная помощь от наводнения оказана более 820 жителям на общую сумму 8 млн 210 тыс. рублей», — сказал источник издания.

Накануне пресс-служба Русской православной церкви сообщала, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил миллион рублей из средств Московской епархии для оказания помощи пострадавшим из-за разрушения Каховской ГЭС.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявляла, что ущерб экономическим объектам и жилому фонду от разрушения Каховской гидроэлектростанции оценивается в сумму более 1,5 млрд руб.

До этого стало известно, что российские медики оказывают помощь эвакуированным из пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районов в пунктах временного размещения в поселке Железный Порт.