SMP Racing подписал соглашение о партнерстве с проектом «Игры будущего»

Программа развития российского автоспорта SMP Racing подписала соглашение о стратегическом партнерстве с проектом «Игры будущего» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба компании. В рамках партнерства SMP Racing станет организатором первого фиджитал авто-чемпионата, который состоится в 2024 в Сочи, в ходе всемирного фестиваля молодежи.

Как отметил основатель и руководитель SMP Racing Борис Ротенберг, наступил новый этап развития отечественного симулятора гонок. По его словам, в нем будут представлены лицензированные международные трассы, автомобили мировых брендов, исторические автомобили и гоночные прототипы.

«Это позволит удовлетворить ожидания не только профессиональных гонщиков, но и энтузиастов-автолюбителей. Мы рассчитываем, что симулятор станет основой отечественной индустрии разработки игр, организации спортивной подготовки киберспортсменов, повышения безопасности дорожного движения, развития карьерного потенциала и привлечения талантов», — заявил он.

На сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани, стал одним новых инновационных спортивных форматов.

«Прошедшие тестовые соревнования показывают, что в мире созрел интерес к такому инновационному формату. В отборочных соревнованиях к турниру приняли участие спортсмены из более 160 команд из 22 стран, включая Китай, Бразилию, Аргентину, Германию, Латвию, Сербию», — сказал он.

Турнир становится драйвером развития отечественной индустрии видеоигр и технологий, которые будут использоваться на соревнованиях, а также помогает развивать новые партнерства, добавил Чернышенко.

При этом зампред правительства подчеркнул, что возникает очень интересная связь между «Играми будущего» и фестивалем молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи в 10-ю годовщину окончания Олимпийских игр на трассе «Формулы-1».

«Здесь огромная аудитория со всего мира будет иметь возможность увидеть на уникальных болидах уникальных спортсменов, которые продемонстрируют свои навыки и в цифровой, и в реальной среде», — сказал он.