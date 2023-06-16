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Гладков: выплату в ₽50 тыс. получили 10 тыс. жителей Белгородской области

Гладков рассказал об единоразовой выплате в 50 тыс руб. для 10 тыс. жителей Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что единоразовую выплату в 10 тысяч рублей получили 45 тысяч жителей региона, а единоразовую выплату в 50 тысяч рублей — 10 тысяч человек.

Глава региона попросил тех, кто еще не получил выплат, не переживать. Он сообщил, что продолжается работа со всеми базами данных.

«Денежные средства есть, здесь переживать нечего. Нужно просто немного времени для того, чтобы правильно осуществить платежи», — говорится в сообщении губернатора.

С 16 июня в Белгороде в пунктах выдачи гуманитарной помощи власти региона начинают выдавать девятикилограммовые продуктовые наборы. Они предназначены для тех, кто не проживает в ПВР.

«Вся остальная гуманитарная помощь раздается также по наличию. Все, что есть, в вашем распоряжении. Приходите, и мы постараемся помочь вам в эту трудную минуту», — добавил Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прибытии в Белгород гуманитарной помощи из Омской области. По его словам, в город прибыли продукты питания, вода, одежда и обувь, предметы первой необходимости и личной гигиены и другое.

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