«Газета.Ru» проведет прямую трансляцию с делового завтрака Сбера на ПМЭФ

«Газета.Ru» в 8:00 мск июля проведет прямую видеотрансляцию с делового завтрака Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Тема беседы — «Российская экономика - новый курс. Приоритеты и альтернативы». Представители правительства, ведущие предприниматели и эксперты обсудят новые вызовы, которые стоят перед государством и бизнесом — как выстроить новую архитектуру международной торговли, найти альтернативных поставщиков оборудования и программного обеспечения, сбалансировать потребности бюджета с задачами развития, адаптировать промышленную политику к новым условиям.

Участники встречи обсудят будущие приоритеты государства и бизнеса.