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Сбер поможет российскому рынку в роботизации бизнес-процессов

Сбер представил платформу для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA

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Depositphotos

Сбер представил собственную платформу SaluteRPA для роботизации бизнес-процессов. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Отмечается, что платформа отличается высокой производительностью и надежностью. Она соответствует всем требованиям кибербезопасности, входит в реестр отечественного ПО, отвечает всем регуляторным требованиям и поэтому может использоваться в госсекторе.

«За последние годы Сбер прошел через глобальную RPA-трансформацию и реализовал один из крупнейших проектов роботизации в мире. Силами 20 команд разработки уже роботизировано 400 этапов бизнес-процессов, и сегодня 1,5 тыс. роботов ежедневно выполняют 400 тыс. операций. Накопленная экспертиза позволила нам создать собственный отечественный RPA-продукт, который, по нашему мнению, также будет отвечать потребностям компаний из крупного бизнеса и госсектора, а также в других сферах деятельности», — сказал Белевцев.

В Сбере уточнили, что SaluteRPA легко интегрируется с другими IT-решениями и позволяет применять low-code инструменты, а также C#, Python и Java. Алгоритмы с иностранных RPA-платформ на нее можно перенести всего за день.

Кроме того, Сбер готов консультировать и оказывать любую поддержку не только в разворачивании платформы, но и в миграции алгоритмов с других платформ в кратчайшие сроки без потери производительности для бизнеса.

SaluteRPA можно использовать в любых индустриях с большим объемом рутинных операций в таких бизнес-процессах, как бухгалтерский и налоговый учет, кадровое делопроизводстве, аналитика и сверка данных, документооборот и закупки. Алгоритмы RPA могут обрабатывать поток документов или транзакций. Причем чем больше процессов компания планирует автоматизировать, тем выгоднее использование платформы.

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