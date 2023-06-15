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Доллар назвали валютой, которая подорвала к себе доверие

Силуанов: доверия к доллару уже нет, а новых надежных валют будет все больше

Доллар полностью утратил доверие к себе. При этом в мире будет появляться все больше надежных валют. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью газете «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Тенденция к дедолларизации началась из-за того, что доллар потерял к себе доверие. Сейчас работает такая логика: хочешь быть уверенным, что деньги дойдут до конкретного получателя, осуществляй это в надежных валютах. А надежных валют немало помимо доллара», — отметил Силуанов.

По его словам, со временем надежных валют будет становиться все больше. При этом быстрого процесса отказа от доллара не будет, так как к этой валюте все привыкли и по ней котируются цены и ценные бумаги.

Он добавил, что сейчас число торговых операций в национальных валютах в мире только растет. Кроме Китая, на подобные расчеты переходят и арабские страны.

Ранее в четверг на сессии ПМЭФ «Дедолларизация: будущее денег» заместитель секретаря Совета безопасности России Сергей Вахруков заявил, что доля экспортных расчетов в недружественных валютах с начала 2022 года сократилась более чем в два раза, до отметки в 36%.

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