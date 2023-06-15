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Сбербанк будет оповещать ИП и юрлиц по СМС с номера 0321

ТАСС: Сбербанк откажется от СМС-оповещения корпоративных клиентов с номера 900

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Пресс-служба Сбера

С 1 июля Сбербанк откажется от СМС-оповещения корпоративных клиентов с номера 900 — теперь он будет использоваться только для общения с клиентами – физическими лицами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Для оповещения корпоративных клиентов будет использоваться новый номер — 0321. Замена связана с тем, что использование единого номера приводило к усложнению работы из-за того, что бизнес-сообщения смешивались с сообщениями для частных клиентов.

Ожидается, что изменение затронет свыше 3 млн юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев заключили соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ. Стороны договорились о совместном взаимодействии с региональными органами власти в рамках проектов «Карта жителя» в регионах России.

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