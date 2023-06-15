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В Финляндии перечислили способы, которые помогут увеличить темпы роста экономики

Etela-Suomen Sanomat: ВВП Финляндии вырастет из-за притока мигрантов и гибкого рынка труда

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Экономика Финляндии может вырасти лишь при более гибком рынке труда и массовом притоке мигрантов в страну. Об этом заявили специалисты Института экономических исследований Pellervo (PTT), передает издание Etela-Suomen Sanomat.

В прогнозе на следующие 20 лет PTT пишет, что ежегодный экономический рост Финляндии останется на уровне 1% в период с 2023 по 2033 год, но позже может увеличиться до 2,7%. Такую негативную тенденцию можно изменить, если увеличить гибкость рынка труда, поощряя компании делать вложения в производство. Кроме того, темпы иммиграции, в этом случае, должны быть на уровне 25 тыс. человек в год.

По словам генерального директора PTT Маркуса Лахтинена, ситуация в экономике страны после 2033 года может быть оптимистичной, так как Финляндия будет учиться на своих ошибках. Например, по предварительным прогнозам, глобализация вернется в нормальное русло, конфронтации спадут, а искусственный интеллект поможет увеличить производительность.

Экономист PTT Веера Холаппа добавила, что число иммигрантов будет стремительно расти. Поэтому Финляндия должна предоставить более комфортные условия для их интеграции, делая рынок труда гибким.

В начале мая старший экономист ‎Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола заявила, что товарооборот Финляндии и России упал до минимума 1999 года — ниже €150 млн.

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