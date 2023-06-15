В Китае заявили о попытках западных стран надавить на Пекин из-за сотрудничества с Россией

Китайское издание Global Times сообщило, что западные страны пытаются надавить на Китай, чтобы Пекин отказался от энергетического сотрудничества с Россией.

Авторы Global Times подчеркивают, что у Запада нет прав оказывать давление на Китай в этом вопросе.

Издание указывает, что энергетическое партнерство отвечает потребностям обоих государств и соответствует правилам мировой торговли.

«Ратификация соглашения о сотрудничестве знаменует собой важный шаг вперед для российско-китайского сотрудничества в области природного газа», — отметили эксперты.

Ранее инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов заявлял, что перенаправление поставок российских энергоресурсов, в том числе нефти, газа и угля, в Азиатско-Тихоокеанский регион на фоне действия международных санкций в отношении России не приносит Москве такую же выгоду, как сырьевой экспорт в западные страны. Эксперт объяснил это транспортными и инфраструктурными расходами, из-за чего Российская Федерация пока еще уступает в энергетическом противостоянии с Западом.