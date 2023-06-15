СМИ: власти РФ могут не продлить беспошлинный порог ввоза товаров в €1 тысячу

В правительстве России опасаются, что продление беспошлинного порога в €1 тыс. для ввоза товаров из-за границы может помешать развитию отечественного производства. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух чиновников.

По информации газеты, профильные министерства склоняются к тому, чтобы не инициировать сохранение действующего порога после 1 октября. При таком сценарии порог снизится до €200.

Как рассказали газете представители Минпромторга и Минэкономразвития, необходимость продления беспошлинного ввоза товаров для личного пользования будет оценена с учетом соблюдения баланса интересов производителей, торговых сетей и потребителей. Для этого в мае была создана рабочая группа.

По словам представителя Минпромторга, в Министерстве считают, что снижение порога может выравнивать ценовую конкуренцию между иностранными и российскими компаниями, в особенности это касается некоторых сегментов трансграничной торговли, в том числе цифровой и бытовой техникой.

Руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников сомневается, что повышенный порог может мешать импортозамещению. По его мнению, идея вернуть порог к норме связана с необходимостью дополнительно пополнить бюджет за счет пошлин.

Ранее в России предложили ввести таможенную пошлину в 13% на вейпы и айкосы.