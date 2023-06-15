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На Украине заявили о необходимости импорта электроэнергии

«Укрэнерго»: Украине понадобится импорт электроэнергии, чтобы пережить июль без отключений

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Depositphotos

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что с июля Украина может столкнуться с отключениями электричества. По его словам, для того, чтобы не допустить этого, Киев намерен экспортировать электроэнергию из европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кудрицкого, базовый прогноз компании на июль и до начала зимы говорит о том, что для сбалансирования энергосистемы необходимо использовать импорт.

По его словам, кроме этого нужно активировать дополнительные мощности на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях, используя газ. Он назвал это «недешевым удовольствием», отметив, что лучше сделать так, чем допустить отключение потребителей.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что украинские гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы снизить последствия разрушения дамбы на станции в Новой Каховке.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

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