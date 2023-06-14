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Swarovski полностью свернула свой российский бизнес

Генеральный директор Swarovski сообщил, что бренд окончательно ушел из России

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Shutterstock

Генеральный директор австрийской компании Swarovski Алексис Назард сообщил, что фирма полностью свернула свой российский бизнес, передает Австрийское агентство печати (APA).

«По словам Назарда, объявленный в этом году полный уход Swarovski из России уже завершился», — сообщает агентство.

После 24 февраля 2022 года Swarovski закрыла все 12 розничных магазинов в России и прекратила онлайн-продажи, однако полностью не закрывала бизнес в стране. В марте 2022 года Swarovski временно закрыла свои магазины в России и приостановила онлайн-продажу своей продукции.

В марте текущего года Назард заявил о намерении полностью прекратить деловую активность в стране.

Ранее сообщалось, что ювелирный бренд Swarovski сменил партнера по производству очков с компании Marcolin на корпорацию EssilorLuxottica.

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