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Международное энергетическое агентство дало прогноз по добыче нефти в мире

МЭА: добыча нефти ОПЕК+ снизится в следующем году еще на 200 тысяч баррелей в сутки

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Максим Богодвид/РИА Новости

Международное энергетическое агентство оценивает, что добыча нефти стран альянса ОПЕК+ с учетом новых сокращений снизится в следующем году еще на 200 тыс. баррелей в сутки к сокращению на 470 тыс. баррелей в текущем году. Об этом говорится в новом докладе МЭА.

»...после снижения добычи на 470 тыс. баррелей в сутки в этом году добыча ОПЕК+ может упасть еще на 200 тыс. баррелей в сутки в следующем году», — говорится в нем.

Страны ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявили о продлении своей сделки на следующий год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля текущего года Россия сократилась объемы добычи нефти на внутреннем рынке на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,6 млн б/с. В марте этот показатель находился на уровне 9,7 млн б/c.

13 июня сообщалось, что аналитики Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) четвертый месяц подряд не стали изменять прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году. Как и прежде, предполагается, что этот показатель к концу декабря может составить 2,3 млн баррелей в сутки (б/с).

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