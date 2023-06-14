Росстандарт открыл доступ к стандартам в сфере ИИ

Росстандарт предоставил открытый доступ более чем к 60 стандартам в сфере искусственного интеллекта в целях оперативного обеспечения ускоренных темпов развития отрасли искусственного интеллекта в России. Соответствующее предложение было выдвинуто Сбером, который является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект», сообщает пресс-служба банка.

Решение о предоставлении открытого доступа к стандартам в сфере искусственного интеллекта принято Росстандартом для содействия реализации утвержденной указом президента Российской Федерации Владимира Путина Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2023 года, одним из основных направлений которой является создание единых систем стандартизации и оценки соответствия технологических решений, разработанных на основе искусственного интеллекта.

«Разработка и последующее предоставление доступа к стандартам направлено на повышение эффективности создания и внедрения технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики и социальной сферы. Россия входит в число государств-лидеров по количеству национальных стандартов, определяющих требования к применению подобных технологий», — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Предоставление открытого бесплатного доступа к международным и национальным техническим стандартам позволит оценить релевантность действующих стандартов, при необходимости вносить в них изменения и получать обратную связь от российского сообщества разработчиков искусственного интеллекта.

«Вывод стандартов в открытый доступ — часть масштабной работы государства и бизнеса, которая направлена на то, чтобы параллельно с совершенствованием систем искусственного интеллекта динамично развивалась и регуляторика, а она должна обеспечивать как прогресс в этой жизненно важной области знаний, так и безопасность потребителей», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.