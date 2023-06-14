Корпорация МСП и «Интер РАО» согласовали карту поддержки и развития «Энхим»

Корпорация МСП и ПАО «Интер РАО» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) согласовали и подписали индивидуальную карту поддержки и развития ООО «Энхим», которое будет поставлять турбинные масла компаниям энергохолдинга.

В соответствии с изменениями в законодательстве о развитии малого и среднего предпринимательства предполагается схема заключения офсетных договоров, которые предусматривают, что предприятие самостоятельно инвестирует в свое действующее или новое производство, а заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме.

«Победившее в конкурсном отборе МСП-предприятие получает возможность выйти на новый качественный и объемный уровень. Являясь ведущей компанией в энергетической сфере России, «Интер РАО» заинтересовано в «выращивании» надежного поставщика и работе с ним на протяжении длительного периода времени», — отметила статс-секретарь — заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова.

Также индивидуальная карта предусматривает комплекс мер поддержки (консультации, обучение работников МСП-компании, методическое сопровождение, помощь при участии в закупочных процедурах).

«Наш партнер — победитель отбора МСП-поставщиков, проведенного Корпорацией МСП. Заключение долгосрочного договора со встречными обязательствами поможет ООО «Энхим» соответствовать высоким требованиям «Интер РАО» и поставлять качественную продукцию в необходимых объемах в требуемый срок», — рассказала директор по закупочной деятельности ПАО «Интер РАО» Светлана Хорунжая.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022 поручил запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса. Соответствующие изменения в 223-ФЗ вступили в силу в ноябре 2022 года.

Мероприятия по «выращиванию» реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.