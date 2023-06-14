Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Корпорация МСП и «Интер РАО» согласовали карту поддержки и развития «Энхим»

Корпорация МСП и «Интер РАО» выбрали поставщика турбинных масел

close
100%
Shutterstock

Корпорация МСП и ПАО «Интер РАО» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) согласовали и подписали индивидуальную карту поддержки и развития ООО «Энхим», которое будет поставлять турбинные масла компаниям энергохолдинга.

В соответствии с изменениями в законодательстве о развитии малого и среднего предпринимательства предполагается схема заключения офсетных договоров, которые предусматривают, что предприятие самостоятельно инвестирует в свое действующее или новое производство, а заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме.

«Победившее в конкурсном отборе МСП-предприятие получает возможность выйти на новый качественный и объемный уровень. Являясь ведущей компанией в энергетической сфере России, «Интер РАО» заинтересовано в «выращивании» надежного поставщика и работе с ним на протяжении длительного периода времени», — отметила статс-секретарь — заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова.

Также индивидуальная карта предусматривает комплекс мер поддержки (консультации, обучение работников МСП-компании, методическое сопровождение, помощь при участии в закупочных процедурах).

«Наш партнер — победитель отбора МСП-поставщиков, проведенного Корпорацией МСП. Заключение долгосрочного договора со встречными обязательствами поможет ООО «Энхим» соответствовать высоким требованиям «Интер РАО» и поставлять качественную продукцию в необходимых объемах в требуемый срок», — рассказала директор по закупочной деятельности ПАО «Интер РАО» Светлана Хорунжая.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022 поручил запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса. Соответствующие изменения в 223-ФЗ вступили в силу в ноябре 2022 года.

Мероприятия по «выращиванию» реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях