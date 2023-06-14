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Эксперт рассказал, какое количество подписчиков у блогера точно заинтересует рекламодателя

Председатель Союза блогеров Нырков: для рекламодателя важна целевая аудитория блогера

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Четкого минимума подписчиков, который точно заинтересует рекламодателя, не существует, но имеет значение целевая аудитория автора. Об этом в беседе с РИАМО рассказал президент Союза блогеров России Денис Нырков.

«Для любого рекламодателя важен конечный потребитель его продукта. Для рекламодателя эффективность оценивается путем наименьшего количества денег потраченного на один контакт. При этом, работая с блогерами-миллионниками, не все рекламодатели попадают в свою целевую аудиторию», — отметил Нырков.

В качестве примера он привел производителя мороженного, которому важна массовая аудитория и блогеры-миллионники. При этом, по его словам, для занимающихся производством специфической продукции будут более интересными авторы, вещающие по их тематике, даже если количество подписчиков у них невелико.

«К примеру, компании, которая занимается ремонтом яхт, неинтересно рекламироваться у блогера-миллионника. Ей нужны блогеры, которых смотрят потребители конкретных услуг», — резюмировал эксперт.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что российские блогеры пожаловались на полное отключение монетизации на YouTube.

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