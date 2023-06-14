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Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу

Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу «Геометрия»

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Depositphotos

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) представил новое решение Сбера на основе технологий искусственного интеллекта – геоаналитическую платформу «Геометрия», сообщает пресс-служба банка.

Нейросеть выполняет препроцессинг спутниковых снимков, размечает отдельные объекты (например, поле, лес, здание и др.) и определяет их свойства по различным параметрам. Представленная на платформе разметка дает возможность создавать прикладные ИИ-модели, существенно экономя время на разработку.

Ведяхин отметил, что платформа может применяться для решения широкого спектра задач — от климатического мониторинга и прогнозирования урожая до мониторинга свободных мест на парковках, детекции изменений в городской застройке и помощи в выборе локаций для открытия новых бизнес-объектов.

«Геоаналитика на основе искусственного интеллекта помогает решать огромный спектр прикладных задач, особенно если есть универсальная платформа. Платформа «Геометрия» отлично подходит для верификации статистики — например, качества дорожного строительства, урожайности полей, состояния Северного морского пути, а также для мониторинга реализации национальных проектов», — сказал Ведяхин.

Сегодня на платформе уже доступно 12 видов объектов, в разработке — еще более 30.

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