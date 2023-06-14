Стало известно, когда правительство получит «зерновой указ»

Проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах представят в правительство в середине июня. Об этом в интервью РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

»(«Зерновой указ». — «Газета.Ru») дорабатывается по замечаниям государственно-правового управления администрации президента. На площадке правительства со снятыми разногласиями мы должны его увидеть примерно в середине июня», — рассказала Абрамченко.

В конце марта вице-премьер отмечала, что проект указа находится на межведомственном согласовании и будет внесен в правительство в ближайшее время.

В марте Минсельхоз РФ подготовил проект указа президента — так называемый «зерновой указ». Согласно документу, будут созданы специальные рублевые и валютные счета в АО НКО «Национальный клиринговый центр» (НКЦ, входит в группу Московской биржи). Цель — допустить иностранных и российских покупателей к торгам и расчетам за российскую сельскохозпродукцию, прежде всего зерна. Тогда Абрамченко заявляла, что России нужен «зерновой» аналог указа об оплате поставок российского газа в недружественные страны в рублях. Она уточняла, что «он будет чуть гибче, чем газовый указ, даст возможность открывать счета еще и в иностранной валюте».

ПМЭФ проходит 14-17 июня.