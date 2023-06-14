Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда правительство получит «зерновой указ»

Абрамченко сообщила, что «зерновой указ» будет представлен в правительство в июне

close
100%
РИА «Новости»

Проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах представят в правительство в середине июня. Об этом в интервью РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

»(«Зерновой указ». — «Газета.Ru») дорабатывается по замечаниям государственно-правового управления администрации президента. На площадке правительства со снятыми разногласиями мы должны его увидеть примерно в середине июня», — рассказала Абрамченко.

В конце марта вице-премьер отмечала, что проект указа находится на межведомственном согласовании и будет внесен в правительство в ближайшее время.

В марте Минсельхоз РФ подготовил проект указа президента — так называемый «зерновой указ». Согласно документу, будут созданы специальные рублевые и валютные счета в АО НКО «Национальный клиринговый центр» (НКЦ, входит в группу Московской биржи). Цель — допустить иностранных и российских покупателей к торгам и расчетам за российскую сельскохозпродукцию, прежде всего зерна. Тогда Абрамченко заявляла, что России нужен «зерновой» аналог указа об оплате поставок российского газа в недружественные страны в рублях. Она уточняла, что «он будет чуть гибче, чем газовый указ, даст возможность открывать счета еще и в иностранной валюте».

ПМЭФ проходит 14-17 июня.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях