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В Сбербанке дали прогноз на выдачу ипотечных кредитов в 2023 году

Царев заявил, что Сбербанк ждет рост выдач ипотечных кредитов в нынешнем году на 46%

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Pexels

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что в текущем году прогнозируется рост выдачи ипотечных кредитов на 46%. Об этом первый зампред правления Сбербанка сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, Сбербанк рассчитывает выдать в 2023 году ипотечных кредитов на 3,8 трлн рублей.

В 2022 году россиянам предоставлено ипотечных кредитов на 2,6 трл рублей, обратил внимание Царев.

«Таким образом, мы ожидаем рост выдач на 46% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Если говорить о количестве, то в этом году мы ожидаем выдачи около 1,2 млн кредитов, это рост на 43% в сравнении с 2022 годом, когда было выдано 822.5 тыс. ипотек», — подчеркнул Царев.

Также первый заместитель председателя правления Сбербанка добавил, что прогноз темпов роста ипотечного портфеля жилищных кредитов финансовой организации за нынешний год составит 25%. В 2022 году данный показатель составлял 18%.

Ранее в федеральной риэлторской компании «Этажи» заявили, что средние ипотечные ставки на новостройки в России впервые стали ниже, чем в Соединенных Штатах.

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