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Россияне смогут получить новый налоговый вычет в ₽52 тыс.

«Известия»: в России введут налоговый вычет ₽52 тыс. по долевому страхованию жизни

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Владимир Баранов/РИА Новости

Россияне получат повышенный налоговый вычет при вложениях в долевое страхование жизни (ДСЖ) — новый продукт, совмещающий классическое покрытие и возможность инвестировать часть уплаченных взносов в нерискованные инструменты. Вычет может составить 52 тыс. руб., рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

По словам представителя Минфина, средства граждан по ДСЖ гарантируют на 2,8 млн рублей (если компания, которая продала продукт, обанкротится, человеку вернут деньги в пределах этой суммы). Налоговый вычет будет таким же, как по программе долгосрочных сбережений, уточнил он. Как ранее рассказывали в Министерстве, налоговый вычет будет распространяться на уплаченные потребителем взносы до 400 тыс. руб. в год и может составить до 52 тыс. руб. Законопроект о ДСЖ сейчас готовится ко второму чтению, в Центробанке РФ рассчитывают на его принятие уже в ближайшее время.

В рамках нового продукта клиенты смогут выбрать, куда именно вкладывать средства, и самостоятельно нести риски, а перечень дозволенных инструментов будет ограничен открытыми паевыми инвестиционными фондами, отметили в пресс-службе ЦБ. Там уточнили, что дополнительных ограничений по лимитам для неквалифицированных инвесторов не планируется.

Участники рынка поддержали нововведение. Налоговый вычет до 52 тыс. в год и страхование средств на 2,8 млн будут стимулировать спрос на ДСЖ, считают они. В ряде компаний поделились планами выпустить новый продукт.

Программа долгосрочных сбережений — накопительный продукт для граждан с минимальным сроком участия 15 лет. Клиент может забрать деньги раньше срока без потери дохода только в случае «особых жизненных ситуаций».

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