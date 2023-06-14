Бюджету предрекли сверхплановые доходы от нескольких сотен миллиардов рублей

Власти ожидают сверхплановых поступлений ненефтегазовых доходов в российский бюджет в 2023 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и Кремлю. По предварительным оценкам, они могут составить от нескольких сотен миллиардов руб. до суммы, превышающей 1 трлн руб.

Такие оценки сейчас приводятся в ходе обсуждения вариантов фактического исполнения федерального бюджета в 2023 году, следует из статьи. В публикации перечислены факторы, которые будут способствовать росту ненефтегазовых доходов российского бюджета сверх плана. Главная причина — более высокие, чем ожидалось, темпы восстановления экономики. Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП на 1,2% в 2023 году, согласно обновленному в апреле макропрогнозу. В 2023 году, во время бюджетного процесса, ведомство ожидало спада на 0,8%. Другие источники доходов — разовый сбор со сверхприбыли российского бизнеса (300 млрд руб.), сборы с производителей удобрений (ожидаемый доход — 120 млрд руб., но пока в казну поступило 5 млрд).

Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков уточнил, что ненефтегазовые доходы бюджета в этом году пока идут на 17,4–17,7 трлн руб. против плана в 17,2 трлн руб. Плюс в бюджет поступит сумма, которую удастся собрать с разового сбора, которая, по его мнению, вряд ли превысит 200 млрд руб.

Ненефтегазовые доходы за январь — май этого года почти достигли уровня в 7 трлн руб., что на 9% выше аналогичного результата 2022 года, сообщало Министерство финансов РФ. Нефтегазовые доходы составили 2,9 трлн руб. за январь — май, то есть вдвое ниже, чем годом ранее. Расходы бюджета оказались на уровне 13,2 трлн, что на 27% превышает показатель прошлого года. Дефицит бюджета, соответственно, сейчас находится на уровне 3,4 трлн (годом ранее в этом периоде был зафиксирован профицит).