Бывший спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что сейчас серьезную угрозу для США представляет Китай.

По его словам, которые приводит Общественная служба новостей, Россия, Китай и Бразилия стремятся «подорвать» роль доллара как мировой резервной валюты. Он считает, что страны хотят сместить США «с позиции лидера свободного мира».

Маршалл Биллингсли убежден, что большую угрозу представляет Китай, потому что Пекин принимает активные меры, чтобы защитить свою экономику от возможных санкций, извлекая уроки из ситуации с применением ограничений в отношении России.