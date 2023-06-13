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Доллару и евро предрекли дальнейший рост к рублю

Экономист Григорьев допустил дальнейшее укрепление курсов доллара и евро к рублю

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев прокомментировал рост курсов доллара и евро до максимальных более чем за год отметок. В беседе с «Лентой.ру» он допустил дальнейший рост американской и европейской валют к рублю.

«Возможно либо закрепление доллара и евро на той позиции, которую они сейчас достигли, либо небольшой рост. Мне кажется, что рост в данном случае более вероятен, чем укрепление рубля», — сказал Григорьев.

По его словам, с одной стороны у российских властей есть широкий набор инструментов влияния на валютный курс, но с другой — российская экономика находится в фазе довольно активной адаптации к новым условиям, и пока она не завершена. Григорьев уточнил, что пока Россия серьезно зависит от импорта продукции из-за рубежа и от экспортных доходов. По мнению экономиста, такой высокий курс сейчас выгоден бюджету, и это тот фактор, который необходимо учитывать.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» в беседе с «Газетой.Ru» назвал новые возможные уровни доллара и евро.

«Сегодня курс рубля пробил важные технические препятствия вблизи 83,5 руб. за доллар и 90 руб. за евро. В случае дальнейшего ослабления ближайшими «остановками» для американской и европейской валют могут быть 85 руб. и 92,6 руб. соответственно», — сказал он.

На торгах Мосбиржи в понедельник доллар поднимался до 84,15 руб., а евро — до 90,9 руб.

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