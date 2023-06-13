В ОПЕК спрогнозировали, как изменится спрос на нефть к концу года

Аналитики Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) четвертый месяц подряд не стали изменять прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году. Как и прежде, предполагается, что этот показатель к концу декабря может составить 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), сообщает ТАСС со ссылкой на июньский отчет организации.

При этом подавляющая часть роста мирового спроса на нефть придется на страны, не входящие в состав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эти государства обеспечат лишь 0,05 млн б/с от общего роста спроса.

«Рост мирового спроса на нефть в 2023 году может составить 2,3 млн баррелей в сутки (б/с). В абсолютном значении спрос на нефть может составить в 2023 году в среднем 101,9 млн б/с. На страны ОЭСР придется всего 0,05 млн б/с от общего роста спроса», — говорится в материале.

12 июня агентство Bloomberg сообщило, что по итогам прошедшей недели биржевые цены на нефть североморской марки Brent упали до уровня $74 за баррель. Речь идет о стоимости контрактов (фьючерсах) на поставку сырья в среднесрочной перспективе. За семь дней она продемонстрировала наибольшее падение с начала мая.