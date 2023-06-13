Турции предрекли пустые отели из-за повышения цен для россиян

Граждане России в интернете начали оставлять отзывы об отказе от подорожавшего отдыха в Турции в интернете. В 2023 году выросла не только стоимость турецких отелей, но и авиаперелетов, что стало причиной жалоб россиян, пишет «Экономика сегодня».

В связи с этим Анкара может столкнуться с провалом в туристической сфере, говорится в публикации. Как отмечается, российских туристов не устраивают не только высокие цены, но и качество сервиса. По мнению пользователей, оно осталось прежним или упало.

Мнения экспертов по поводу отдыха в Турции разнятся. Одни советуют россиянам не спешить с покупкой билетов и бронированием отелей до последнего в надежде на большие скидки. Другие сомневаются, что отдых подешевеет: хорошие отели констатируют факт полной загрузки, а турецкая лира ослабляется по отношению к доллару.

По данным сервиса «Слетать.ру», стоимость отдыха на турецком побережье в 2023 году выросла еще на 30-40% в связи с ослаблением рубля, увеличением времени перелета и высокой инфляции в самой Турции. Согласно статистике компании, средняя стоимость отдыха в Турции сейчас составляет 176 тыс. руб. Самый высокий средний чек в Белеке — 320 тыс. руб. За ним следуют Фетхие — 247 тыс. руб. и Кушадасы — 233 тыс. руб., Анталья — 219 тыс. руб. и Сиде — 211 тыс. руб. В Бодруме в этом году можно отдохнуть за 210 тыс. руб., а в Кемере — за 202 тыс. руб. О том, что отдых в Турции станет дороже для россиян, заявлял экономист Реджеп Эрчин.