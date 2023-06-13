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Стало известно, на сколько цены могут вырасти в конце года

Глава АКРА Сухов: инфляция к концу года может ускориться до 5,5%

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Инфляция в России к концу года может ускориться до 5,5%. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Сухов уточнил, что к целевому уровню в 4% инфляция, скорее всего, опустится только в 2025 году, а не в следующем, как ожидает ЦБ. Но в целом Сухов не прогнозирует выхода инфляции за рамки 6% в дальнейшем.

Сухов пояснил, что инфляция вряд ли приблизится к цели в 4% на фоне сохранения ряда факторов инфляционного давления. В их числе — государственные расходы и бюджетный дефицит.

»... к этому стоит добавить определенную инфляцию издержек со стороны импорта. При перестройке транспортных каналов дороже становятся затраты на транспорт и на обслуживание финансовых операций», — отметил он.

По прогнозу Банка России, инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%. Минэкономразвития ожидает инфляцию в 5,3% к концу 2023 года. На конец мая, по данным Росстата, инфляция составляла в годовом выражении 2,51%.

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