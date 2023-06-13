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Счетная палата РФ назвала крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет

РБК: «Газпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть» стали крупнейшими плательщиками дивидендов

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Владимир Песня/РИА «Новости»

«Газпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть» стали крупнейшими плательщиками дивидендов по своим акциям в федеральный бюджет за 2022 год, они перевели 88% общей суммы. Всего в прошлом году их заплатили 143 компании с госучастием на почти 753 млрд руб., сообщает издание РБК со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Согласно докладу, «Газпром» перевел 463,6 млрд руб., «Роснефтегаз» — 142,8 млрд руб., а «Транснефть» — 59,8 млрд руб.

Далее по размерам переведенных дивидендов идут «РусГидро», «Каспийский трубопроводный консорциум — Р», «Дом.РФ», «Зарубежнефть» и «Ростелеком».

Как отмечает издание, «Газпром» не платил дивиденды по итогам 2021 года, но перечислил промежуточные дивиденды в 2022 году на сумму 463,6 млрд руб., а «Роснефтегаз» перевел дивиденды за 2021 год в размере 41,6 млрд и промежуточные дивиденды прошлого года на 101,2 млрд.

Ранее Bloomberg рассказал, сколько пять российских миллиардеров получили от своих активов в России.

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