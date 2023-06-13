Экс-зампред ЦБ рассказал, сколько банков могут покинуть рынок РФ в ближайшие годы

Российский рынок в ближайшие три года могут покинуть 50 банков. Об этом заявил в интервью газете «Известия» гендиректор аналитического агентства АКРА, экс-зампред Банка России Михаил Сухов.

Как рассказал Сухов, эти банки можно разделить на несколько групп: иностранные, небольшие банки и кредитные организации.

Он отметил, что скорость ухода из РФ иностранных банков во многом зависит от административных решений, от взаимоотношений с регуляторами головных банков и от их выгоды уйти в данное время. АКРА ожидает, что большинство иностранных банков выйдет из российского бизнеса в трехлетний период. При этом он подчеркнул, что всего в РФ работает более 50 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом, однако некоторые из них находятся под контролем дружественных государств, в том числе Китая, которые останутся.

Экс-зампред также сообщил, что на данном этапе крупные иностранные банки Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, которые считаются системно значимыми кредитными организациями, сокращают свой бизнес. По его словам, темпы их дальнейших решений и по какому пути решат пойти владельцы банков, аналитики увидят в течение года.

Ранее Центробанк России предложил малым банкам объединяться в «Альянсы» или «Зонтики».