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Бывшего топ-менеджера Samsung арестовали за кражу данных компании

Экс-руководителя Samsung арестовали за кражу данных компании для постройки собственного завода в Китае

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Samsung

Бывший топ-менеджер Samsung был арестован из-за обвинения в краже конфиденциальных данных, которые он использовал для создания копии завода Samsung в Китае. Ущерб от его действий оценивается в $233 млн. По данным Bloomberg, задержание мужчины прошло еще в мае этого года.

Имя 65-летнего арестованного не разглашается. Мужчина работал в компании 18 лет и последние 10 лет занимал руководящую должность в корейской фирме по производству микросхем SK Hynix. Ему вменяют незаконное получении конфиденциальных данных компании, включая чертежи, планы этажей и детали по использованию примесей в производстве.

Информацию планировалось использовать, чтобы построить микроэлектронное производство всего в 1,5 км от завода Samsung в китайском Сиане в 2018–2019 годах.

Но идею решили не реализовывать — тайваньская фирма, которая планировала вложить в проект $6,2 млрд, передумала. Бывший топ-менеджер получил $357 млн от китайских инвесторов и начал работу над «пробными продуктами» на фабрике в китайском Чэнду.

Дата судебного заседания будет назначена позже. Задержанный не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области задержали по подозрению в шпионаже в пользу Германии.

По информации ведомства, россиянин установил контакт с представителем Германии для передачи «сведений в военной области», а именно о «важных военных объектах Минобороны России», в обмен на обещанное содействие в получении немецкого гражданства.

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