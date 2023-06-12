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В России оценили развитие экономического сотрудничества с Китаем

Посол Моргулов: экономическое сотрудничество России и Китая развивается ускоренными темпами

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AP

Экономическое сотрудничество между Россией и Китаем развивается ускоренными темпами. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов на госприеме в посольстве по случаю Дня России, передает РИА Новости.

«Ускоренными темпами расширяется двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Опережающий рост демонстрирует взаимная торговля», — отметил Моргулов.

По его словам, в период с января по май 2023 года объем торговли уже превысил $94 млрд, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года.

Он добавил, что при таких темпах развития экономического сотрудничества, утвержденная главами РФ и КНР задача по росту товарооборота до $200 млрд будет достигнута раньше времени.

В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз не собирается осуждать Китай и Россию за «экономическое принуждение» в документе о торговой стратегии, подписанной с США.

До этого журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по Западу и доллару, стремясь заменить его на другие валюты внутри БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР).

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