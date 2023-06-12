Стали известны способы улучшения работы единого налогового счета

Есть определенный комплекс мер, который позволит улучшить работу единого налогового счета (ЕНС). Об этом в своем докладе указал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает ТАСС.

«Федеральная налоговая служба старается оперативно решить проблемы, связанные с уплатой налогов через ЕНС. Однако уже сейчас, во время отладки системы, в нее можно внести ряд технических корректировок. В частности, можно упростить порядок уменьшения налогов, уплачиваемых в рамках патентной и упрощенной системы налогообложения», — отметил Титов.

По его словам, необходимо устранить заявительный порядок для идентификации платежа. Также стоит усовершенствовать порядок камеральных проверок деклараций по налогам, рассчитываемым нарастающим итогом за год. Кроме того, можно рассмотреть возможность установления нескольких дат сдачи отчетности, чтобы не создавать высокую нагрузку на администрирование процессов внутри компаний.

Он добавил, что необходимо рассмотреть и возможность правильного отражения пени, так как к актам не прилагают соответствующий расчет, отчего налогоплательщик не обладает полной информацией о суммах к уплате.

Руководитель ведомства Даниил Егоров заявил, что в рамках введения ЕНС в системе базы данных Федеральной налоговой службы (ФНС) возникли системные сбои из-за большой базы данных. По этой причине качество внедрения ЕНС в настоящее время оставляет желать лучшего.