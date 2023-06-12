В скандинавских странах объявили бойкот производителю печенья Oreo из-за России

Несколько десятков скандинавских компаний отказались от работы с американской компанией по производству кондитерских изделий Mondelez International из-за отказа уходить с рынка России. Об этом сообщает Reuters.

Mondelez International принадлежат такие бренды, как Oreo, Mars Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls, Tuc и другие.

Согласно информации Reuters, в корпоративном бойкоте против Mondelez участвуют авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, компания Elkjop, судоходная группа Fjord Line, Норвежская футбольная ассоциация и многие другие.

Агентство указывает, что MI сильно укоренено в Норвегии и Швеции благодаря местным производителям шоколада Freia и Marabou. На фоне бойкота компания 11 июня обратилась к норвежскому правительству, чтобы защитить свой местный бизнес.

Ранее сообщалось, что украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию из США Mondelez International в список международных спонсоров войны.