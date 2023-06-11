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Посол Любинский заявил об отсутствии политического диалога Москвы и Вены

Посол РФ в Австрии Любинский: сотрудничество России и Австрии замедлилось из-за санкций

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MFA Russia/Global Look Press

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский назвал Москву важнейшим торговым партнером Вены. Об этом он сообщил в интервью изданию Exxpress.

По его словам, сотрудничество России и Австрии замедлилось из-за санкций, но все еще остается на значительном уровне.

«Согласно статистике, Россия все еще остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии и занимает шестое место по объему оборота», — сказал он.

Он добавил, что на данный момент политический диалог с Австрией «отсутствует в принципе».

Ранее министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что с начала специальной военной операции России на Украине Австрия заморозила финансовые активы на сумму около €2 млрд в рамках санкций.

Представитель Австрии подчеркнул важность стратегического союза ЕС и США с Украиной на фоне боевых действий на Украине.

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