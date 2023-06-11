Шольц заявил, что экономика Восточной Германии находится на подъеме

Канцлер Германии Олаф Шольц перед началом Восточногерманского экономического форума заявил, что экономика Восточной Германии сейчас находится на подъеме. Об этом сообщает агентство DPA.

Шольц отметил, что экономика Восточной Германии «переживает бум».

«Вряд ли существует какая-либо технология будущего, вряд ли есть какая-нибудь развивающаяся отрасль, которая уже не чувствует себя в Восточной Германии, как дома, или которая ищет новое место», — сказал он.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что планирует в ближайшее время поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По словам немецкого канцлера, он намерен призвать главу российского государства «вывести войска с Украины».

До этого Шольц оценил шансы президента США Джо Байдена на переизбрание. Канцлер Германии выразил уверенность, что глава Белого дома будет переизбран на новый президентский срок в 2024 году. Шольц подчеркнул, что ФРГ имеет очень тесные трансатлантические отношения с нынешним президентом Соединенных Штатов.