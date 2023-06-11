Стало известно о снижении цен на арматуру в России

Цены на арматуру в России, которые росли в период с января по апрель 2023 года, остановились в мае, начали незначительно снижаться. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Рост цен, наблюдаемый с января по апрель 2023 года, в мае остановился. В настоящее время служба фиксирует незначительное снижение цен на арматуру как у производителей, так и у металлотрейдеров», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, что ранее производители и трейдеры были проинформированы о том, что нельзя необоснованно поднимать цены. Кроме того, основной приоритет должен быть отдан на обеспечение внутреннего рынка.

В ФАС добавили, что мониторинг цен на рынках строительных материалов продолжится. Если будут выявлены признаки нарушения закона, то будут предприняты соответствующие меры.

19 апреля заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстроя) Сергей Музыченко заявил, что с февраля текущего года средние цены на сталь и арматуру на российском внутреннем рынке увеличились почти на треть (на 30%). Кроме того, за тот период времени также подорожали и стальные трубы (+10%).