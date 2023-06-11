В США указали на растущий дефицит недорогих домов на местном рынке

В настоящее время на американском рынке недвижимости нарастает дефицит домов в бюджетном ценовом сегменте, суммарная нехватка оценивается в 320 тыс. объектов недвижимости. Это происходит на фоне относительно высоких цен на жилье и снижения покупательской способности представителей среднего класса, которые сейчас могут позволить себе купить только 23% от суммарного числа лотов в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты отчета аналитиков Национальной ассоциации риэлторов и портала Realtor.com.

Для сравнения, пять лет назад этот показатель находился гораздо выше. Тогда американцы со средним уровнем дохода могли позволить себе приобрести примерно 50% доступных на местном рынке домов. На подобную динамику также оказывают влияние и другие факторы, включая ужесточение денежно-кредитной политики руководством Федеральной резервной системы (ФРС) и, как следствие, — повышение процентов по жилищным кредитам, уточняется в статье.

«На рынке жилья США не хватает 320 тыс. доступных домов. Покупатели со средним доходом могут позволить себе только около 23% доступных объектов недвижимости по всей территории США прямо сейчас, по сравнению примерно с половиной всего пять лет назад. Они должны зарабатывать не менее $125 тыс. в год или больше, чтобы позволить себе половину домов в США, представленных на рынке», — заключается в материале.

11 июня агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков сообщило, что вслед за банкротством некоторых крупных инвестиционных банков со схожими финансовыми трудностями в США могут столкнуться ряд региональных кредитных организаций. Это будет обусловлено значительной кредитной задолженностью на общую сумму $1,5 трлн по объектам коммерческой недвижимости.