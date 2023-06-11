Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через проливы с 1 июля

Министр транспорта Турции Абдулькадир Уралоглу заявил, что с 1 июля Анкара увеличивает плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%. Об этом он сообщил газете Star.

«С 1 июля 2023 года мы снова обновляем этот сбор до $4,42», — сказал он.

Отмечается, что доходы страны после этого решения могут достигнуть $900 млн.

В январе 2023 года управление береговой охраны Турции заявило о временном закрытии пролива Босфор, разделяющего Стамбул на европейскую и азиатскую части, для судоходства в обе стороны из-за сильного тумана.

Накануне метеорологи предупреждали о сильном тумане в районе Мраморного моря и проливов Босфор и Дарданеллы с 1 по 6 января. Судоходство в этих районах неоднократно приостанавливалось.

1 января сообщалось о приостановке движения судов по проливу через Босфор из-за погодных условий. Отмечалось, что из-за сильного тумана ухудшилась видимость как в Стамбуле, так и на побережье.