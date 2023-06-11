Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через проливы с 1 июля

Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через проливы с 1 июля на 8,3%

close
100%
Global Look Press

Министр транспорта Турции Абдулькадир Уралоглу заявил, что с 1 июля Анкара увеличивает плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%. Об этом он сообщил газете Star.

«С 1 июля 2023 года мы снова обновляем этот сбор до $4,42», — сказал он.

Отмечается, что доходы страны после этого решения могут достигнуть $900 млн.

В январе 2023 года управление береговой охраны Турции заявило о временном закрытии пролива Босфор, разделяющего Стамбул на европейскую и азиатскую части, для судоходства в обе стороны из-за сильного тумана.

Накануне метеорологи предупреждали о сильном тумане в районе Мраморного моря и проливов Босфор и Дарданеллы с 1 по 6 января. Судоходство в этих районах неоднократно приостанавливалось.

1 января сообщалось о приостановке движения судов по проливу через Босфор из-за погодных условий. Отмечалось, что из-за сильного тумана ухудшилась видимость как в Стамбуле, так и на побережье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях