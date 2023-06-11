Провозить товары на судах через Турцию станет дороже с начала июля

С 1 июля текущего года плата за провоз продукции на судах через проливы Босфор и Дарданеллы увеличится на 8,3%, до $4,42 за тонну. С помощью этой меры местные власти планируют получить доход в размере $900 млн к концу 2023 года, приводит слова министра транспорта и инфраструктуры Абдулькадира Уралоглу газета Star.

При этом вышеуказанное увеличение тарифа не станет первым. В октябре прошлого года турецкие власти в пять раз увеличили стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы — до $4,08 за тонну, уточняется в статье.

«С 1983 года по 7 октября 2022 года международные суда, проходящие через проливы, получали 0,8063 доллара за чистую тонну судов. По прошествии 39 лет мы обновили эти тарифы Указом президента от 7 октября 2022 года, увеличив сбор с судов до 4,08 доллара за чистую тонну. Мы повторно обновляем эту плату до 4,42 доллара с 1 июля 2023 года», — заключается в материале.

30 августа в Союзе экспортеров зерна указали на проблемы при увеличении оплаты за проход через Босфор и Дарданеллы. Соглашения по «зерновому коридору» привели к тому, что на рынок вышло украинское зерно с существенной скидкой. Это привело к снижению экспортных цен на зерно из России. Теперь же, с увеличением стоимости прохода судов через проливы, вырастет стоимость фрахта и себестоимость перевозки зерна.