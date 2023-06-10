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Названа сумма вложений Chevron в аргентинский нефтегазовый проект

Американская энергокомпания Chevron вложит до $500 млн в нефтегазовый проект в Аргентине

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Idrees Abbas/Global Look Press

Американская энергокомпания компания Chevron решила инвестировать до $500 млн до конца 2023 года в разработку нефтегазового месторождения в Аргентине. Об этом сообщил в соцсетях министр экономики южноамериканской страны Серхио Масса, передает ТАСС.

«Мы договорились с компанией Chevron о новых шагах в инвестиционной программе. На следующей неделе они переведут $300 млн для развития месторождения Эль-Трапиаль», — отметил Масса.
По его словам, совокупный объем вложений по итогам 2023 года может достичь $500 млн.

Эль-Трапиаль относится к месторождению сланцевых углеводородов Вака Муэрта, которое компания Repsol-YPF открыла в провинции Неукен в 2010 году. По предварительным оценкам, запасы месторождения составляют около 16 млрд баррелей нефти и 308 трлн куб.футов сланцевого газа.

В начале мая британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell решила найти покупателя на свою долю в спорном нефтяном месторождении у Шетландских островов, которые расположены на северо-востоке Шотландии.

До этого председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что потолок цен на нефтепродукты из России создал определенные сложности для работы энергетических рынков.

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