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Стало известно о новом лидере на рынке коньяка в России

Stellar Group стала первой на российском рынке коньяка, несмотря на уменьшение производства

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Первое место на рынке коньяка и бренди в России заняла Stellar Group (бренды Old Barrel, Monte Choco). При этом с января по апрель 2023 года компания произвела на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата.

Stellar Group по итогам января — апреля 2023 года произвела 556 300 декалитров, что на 0,1% меньше аналогичного периода 2022 года. Первую строчку Stellar Group удалось занять на фоне резкого падения производства прежнего лидера — ГК «Алвиса» («Старейшина», «Киновский»). Компания опустилась на вторую строчку, снизив производство на 27,6% до 536 700 декалитров.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что компания смогла выбиться в лидеры за счет хорошей и активной работы с ритейлерами. С учетом, что западные бренды стали покидать российский рынок, его нишу стала занимать отечественная продукция.

Аналитики посчитали, что в целом объемы производства коньяка в России в период с января по апрель 2023 года упали на 9,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это связано с тем, что в стране образовался дефицит сырья, а расходы на логистику резко выросли. При этом заметного падения объемов производства не наблюдается, так как снижение показателей в этом году можно также связать с избыточным выпуском продукции в прошлом году.

В конце мая «Коммерсантъ», ссылаясь на данные отчетности организации, писал, что владеющая брендом игристых вин «Лев Голицынъ» компания «Игристые вина» продала тольяттинский комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка».

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