В Госдуме хотят снять ограничения с работы Государственной инспекции труда

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин подготовил письмо с инициативой об отмене ограничений в отношении деятельности Государственной инспекции труда с целью разрешить проверять работодателей в обычном порядке. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что соответствующий запрос уже отправлен председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Инициатива связана с тем, чтобы не допустить массовое нарушение прав работников.

«Предлагается разрешить государственной инспекции труда проведение проверок в обычном порядке, но с обязательным уведомлением органов прокуратуры», — говорится в тексте проекта, подготовленного депутатом Госдумы.

При этом если в прокуратуре сочтут, что проверка и запрос о ней не являются обоснованными и целесообразными, то может быть введен соответствующий запрет.

Еще Афонин предложил закрепить за работодателем право на возможность опротестовать вынесенное решение о проверке.

По мнению парламентария, если инициативу поддержат в кабмине РФ, получится сбалансировать права работодателей и персонала, не допустив серьезного нарушения прав трудящихся в стране.

Ранее Мишустин поручил совершенствовать проверки бизнеса, снижая административную нагрузку.