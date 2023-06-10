Россиянам рассказали о плане действий при оформлении на них кредита мошенниками

Мошенники могут оформить на ничего не подозревающего клиента банка кредит — особенно если тот открыто хранит пароли, реквизиты карт и паспортные данные. Что делать жертвам мошенников, «Известиям» рассказал юрист Евгений Антонов.

По его словам, когда поступила информация банка о просрочке платежей по кредиту, следует уведомить банк, что никаких кредитов не оформлялось. Также нужно запросить копии всех документов и электронных сведений, на основании которых банк считает гражданина заемщиком. На практике самый частый сценарий после этого — проверка со стороны кредитной организации, фиксация факта мошенничества и снятие всех требований с потенциального заемщика.

Юрист назвал более сложной ситуацию, при которой человек получает иск от банка, судебную повестку, или приставы начали списывать деньги со счета клиента.

«Когда решение суда вступило в законную силу и судебными приставами уже осуществляется его исполнение, следует выяснить, каким судом принято решение, получить копию этого решения и ознакомиться с материалами гражданского дела с целью его дальнейшего обжалования и отмены», — отметил Антонов.

Он уточнил, что при хищении денег, банковских карт нужно сразу обращаться в банк и оператору мобильной связи для их блокировки, а также писать заявление в полицию о хищении либо утрате паспорта. Юрист также напомнил о необходимости проверять почтовый ящик для отслеживания обращений в суд.

По данным F.A.С.С.T. (разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями), в марте-апреле 2023 года число попыток перехвата учетных записей пользователей в сервисах дистанционного банковского обслуживания выросло на 59% по сравнению с январем-февралем. Специалисты пояснили, что такие попытки могут привести к утрате контроля над личным кабинетом и, соответственно, денег.