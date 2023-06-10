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Доллару предрекли скорое лишение статуса ведущей мировой валюты

Костин заявил, что конец доминирования доллара уже близок

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Алексей Никольский/РИА Новости

Конец доминирования доллара США близок на фоне роста популярности китайского юаня. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил Reuters.

По его словам, в текущей геополитической ситуации многие страны переходят к расчетам за пределами американской валюты и евро, в то время как Китай движется к снятию валютных ограничений.

«Долгая историческая эпоха доминирования американского доллара подходит к концу. Китай понимает, что они не станут мировой экономической державой номер один, если сохранят свой юань в качестве неконвертируемой валюты (действует в пределах страны, ее нельзя обменять. — «Газета.Ru»)», — отметил банкир.

ВТБ, по словам Костина, обсуждает использование юаня в расчетах с третьими странами.

Доллар США является ведущей мировой валютой с начала 20-го века. Тогда американская валюта обогнала фунт стерлингов и стала мировой резервной валютой. Но в июне аналитики JPMorgan заявили, что в мировой экономике проявляются признаки дедолларизации.

Доля использования юаня в трансграничных платежах Китая выросла до рекордных 48% в конце апреля 2023 года и впервые превысила долю использования американского доллара, сообщало Bloomberg. В 2010 году этот уровень был нулевым.

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