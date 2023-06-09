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Эвакуированным из приграничных районов РФ могут реструктуризировать кредит

ЦБ: эвакуированные из приграничных районов РФ могут запросить реструктуризацию кредита

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила, что эвакуированные жители приграничных районов РФ могут запросить реструктуризацию кредита. Ее словам передает РИА Новости.

По словам Набиуллиной, в случае, если банк отказывает заемщику в такой услуге, то заемщик может обратиться в Банк России.

Отмечается, что Центробанк направил соответствующие рекомендации финансовым организациям.

«Мы понимаем, что заемщики, которые были вынуждены выехать из приграничных территории и в связи с этим лишились доходов ... могут обратиться к своему кредитору – это и банки, и микрофинансовые организации с просьбой изменить условия договора, кредита или займа», — пояснила Набиуллина.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Центробанк подготовил стандарт защиты прав и интересов заемщиков—физлиц при урегулировании долгов по кредитам в разных банках.

Стандарт содержит перечень сложных жизненных ситуаций, при которых рекомендуется проводить реструктуризацию долгов по кредитам в разных банках.

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