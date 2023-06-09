Суд вынес решение о правомерности штрафа ФАС в отношении Apple

Верховый суд России подтвердил, что штраф Федеральной антимонопольной службы в отношении американской компании Apple на более чем 900 млн рублей является законным. Об этом сообщает ТАСС.

Речь о деле с «Лабораторией Касперского».

«Верховный суд подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Apple в размере 906 млн рублей», — говорится в сообщении суда.

Другие подробности по решению ВС РФ пока не приведены.

В конце февраля текущего года в ФАС утверждали, что Apple оплатила антимонопольный штраф, деньги поступили в бюджет.

Также председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев называл решение ФАС о штрафе Apple абсолютно обоснованным с точки зрения законодательства.

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