Центробанк озвучил решение по ключевой ставке

Центробанк на заседании совета директоров в пятницу оставил ключевую ставку неизменной в шестой раз подряд – на уровне 7,5% годовых. Об этом регулятор сообщил в своем пресс-релизе.

ЦБ объяснил свое решение прежде всего ростом инфляции и инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

«Показатель годовой инфляции перешел к росту с пониженного уровня по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен мая – октября 2022 года и увеличения текущего инфляционного давления. По оценке на 5 июня, годовой темп прироста потребительских цен составил 2,6% после 2,3% в апреле», — отметил ЦБ.

Сейчас, по данным регулятора, инфляция находится у отметки 4% в годовом выражении. В базовом сценарии ЦБ инфляция составит 4,5–6,5% год к году в 2023 году. Затем показатель вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

«Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса», — говорится в пресс-релизе.

ЦБ уточнил, что ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда (например, минимальны уровень безработицы), как и раньше, создают проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных, указал регулятор. Значимым таким риском он назвал и геополитическую ситуацию.

Участники рынка ожидали, что Банк России сохранит ключевую ставку на отметке 7,5%.

«Падение инфляции в предыдущие месяцы было вызвано эффектом очень высокой базы показателя прошлого года. К началу лета макроиндикатор снизился до минимумов с февраля 2020 года, к 2,3%. Но этот по сути технический эффект уже реализован, и ценовое дно, скорее всего, достигнуто. То есть ожидается ускорение роста цен, и годовая инфляция может приблизиться к 6%», — объяснил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Поэтому, по его словам, ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне, а не снизил ее. По мнению Зельцера, у регулятора сейчас нет аргументов для смягчения денежно-кредитной политики.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов допустил, что некоторый рост проинфляционных факторов в последние недели может уже скоро смениться традиционным летним затишьем. По мнению Проклова, ЦБ вряд ли будет торопиться с повышением ставки, но будет обозначать это как вероятную опцию в будущем.

ЦБ удерживает ставку на уровне 7,5% годовых уже больше восьми месяцев. Предыдущий рекорд в 10 месяцев был установлен в период с августа 2015 года по июнь 2016 года. Тогда показатель держался на уровне 11% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 27 июля.