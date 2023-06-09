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Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на входящие переводы в долларах

Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на переводы в долларах из других банков с 20 июня

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Алексей Даничев/РИА Новости

Пресс-служба Райффайзенбанка сообщила, что с 20 июня банк вводит комиссию в 50% от суммы переводов физлицам в долларах из других банков, передает РИА Новости.

«С 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более 500 долларов США», — сообщили в банке.

Данный шаг связали с изменением рыночных условий и посоветовали клиентам найти другие способы совершения платежа. Комиссии не затронут входящие переводы на счета юрлиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.

14 апреля в пресс-службе Райффайзенбанка объяснили снятие части вывесок с изображением брэнда на крышах Москвы текущей потребностью в его узнаваемости.

30 марта стало известно, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать «дочку» в России или вывести из периметра группы. Об этом заявил глава RBI Йоханн Штробль. Группу RBI на территории России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.

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